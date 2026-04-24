  • Yunanistan'a bu kez Fransa sahip çıktı! Macron: Egemenliğinize meydan okunursa burada olacağız
Yunanistan'a bu kez Fransa sahip çıktı! Macron: Egemenliğinize meydan okunursa burada olacağız

Ulusal güvenliği için İsrail'den medet uman Yunanistan bu kez Paris'in koruması altına girdi. Atina'ya yılda milyarlarca dolarlık askeri ekipman satan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, egemenliğinin riske girmesi halinde Atina'nın yanında olacakları sözünü verdi.

24 Nisan 2026 Cuma 23:33
Yunanistan'ı ziyaret eden Macron, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Kathimerini gazetesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Avrupa Birliği'ni (AB) "öngörülebilir ve güvenilir" olarak tanımlayan Macron, "Bizim için önemli olan gerçek bir güç olabilmek, ağırlığımızı küresel düzende kullanabilmek, saygı duyulmak, çözümlere katkıda bulunmak, ticari bir güç olmak, güvenilir bir ortak olarak görünebilmektir." dedi.

Kendi kendini savunması konusunda Avrupa'nın öz güven duyması ve kendi gündemini oluşturması gerektiğini belirten Macron'a "Yunanistan'ın egemenliğine Ege'de meydan okunması halinde" Fransa'nın ne yapacağı soruldu.

"BENİM İÇİN DOSTLUĞUN TANIMI BUDUR"

Macron, "Burada olacağız. 2021 yazında ne yaptığımıza bakarsanız, Kıbrıs'ta (Rum kesiminde) birkaç hafta önce ne yaptığımıza bakarsanız, benim için dostluğun tanımı budur. Bahsettiğiniz meşhur Fransa-Yunanistan ittifakı budur. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Yatağa gittiğin zaman, (dostunun) yarın ne yapacağını sormazsın kendine. Bunu bilirsin. Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız." cevabını verdi.

Miçotakis ise Yunanistan ile Fransa'nın 2021'de imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını yarın yenileyeceklerini belirterek savunmaya daha çok ve daha akıllıca harcama yapılması gerektiğine yönelik düşüncesini dile getirdi.

