Yunanistan'a ''Türkiye'' ültimatomu... ''Emir almayız'' çıkışı komşuyu derinden sarstı

Libya Temsilciler Meclisi'nin "Türkiye ile imzalanan anlaşmayı iptal edin" çağrısı yapan Atina yönetimine tepki göstermesi Yunanistan'ı sarstı.

Yunan basını, Libya'nın Yunanistan'ı bir kez daha sert bir şekilde eleştirdiğini yazdı.

"YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE BASKISI LİBYA'YI ÖFKELENDİRDİ"

Libya'nın Atina'ya muhtıra mesajı gönderdiğini belirten Yunan basını, "Gelişme, Libya'daki siyasi güçlerin Yunan adalarının etkisini hiçe sayan anlaşmayı uygulamada ısrarcı olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Atina baskısının Libya'nın doğusunu öfkelendirdiği kaydedildi.

Libya Temsilciler Meclisi'nin "Emir almayız" mesajını Atina'ya yönelik bir "ültimatom" olarak değerlendiren Yunan basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini meşrulaştırdığını dile getirdi.

Haberde, "Trablus, bu açıklamasıyla konumunu siyasi olarak korumayı ve her türlü dış baskıyı içişlerine müdahale olarak gördüğüne dair açık bir mesaj vermeyi amaçlıyor" ifadeleri yer aldı.

LİBYA: KİMSE BİZE EMİR VERME HAKKINA SAHİP DEĞİL

Libya Temsilciler Meclisi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yunan yetkililerin, özellikle son olarak Meclis Başkanı Kaklamanis'in Libya'nın içişlerine müdahale ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlal edilmesi yönündeki tekrar eden çağrılarının şaşkınlık ve üzüntüyle takip edildiği" belirtildi.

Libya'nın tam egemen bir devlet olduğu, kararlarına müdahale edilmesini veya herhangi bir dış tarafın kendisine siyasi yönelimler dayatmasının reddedildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet tarafından akdedilen anlaşmalar, uluslararası hukuk ve normlara tabi egemen kararlardır ve hiçbir ülke Libya'ya bunları onaylama veya iptal etme konusunda emir verme hakkına sahip değildir."

Libya'nın kararlarının kaynağının Libya halkını temsil eden meşru kurumlar olduğu ve başka bir ülkenin talimatını gerektirmediği aktarılan açıklamada, "Deniz sınırlarının belirlenmesiyle ilgili anlaşmazlıklarda çözüm için diplomasiden yoksun medya açıklamaları değil, uluslararası yasal çerçeveler referans alınır. Yunan tarafını itidale, Libya'nın egemenliğine saygı göstermeye ve Libya'nın içişlerine müdahale etme girişimlerini durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis'in, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisinin onaylamamasını isteyerek, Libya'nın bu anlaşmayı iptal etmesi çağrısında bulunduğu belirtilmişti.