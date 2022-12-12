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Dünya

Yunanistan'a uyarı mektubu! İskeçe Türk Birliği: Batı Trakya'da memnuniyetle karşılandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili Bekir Usta davaları grubuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarını uygulamayan Yunanistan'a uyarı mektubu gönderme kararı, Batı Trakya'da memnuniyetle karşılandı.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Yunanistan'a uyarı mektubu! İskeçe Türk Birliği: Batı Trakya'da memnuniyetle karşılandı
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İskeçe Türk Birliği'nden (İTB) yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi tarafından Yunan makamlarına uyarı mektubu gönderilmesi kararının önemi vurgulanırken, Batı Trakya Türk azınlık dernekleriyle ilgili AİHM kararlarının uygulanması istendi.

Açıklamada, "Yıllarca hak arama mücadelesini sürdüren ve maruz kaldığı mağduriyetin sona ermesi için çaba sarf eden İskeçe Türk Birliği olarak, Yunanistan'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin son kararını dikkate alarak uluslararası hukukun gereğini yapmasını ve AİHM kararlarını tam ve eksiksiz bir şekilde uygulayarak İskeçe Türk Birliği'nin yasal statüsünü ve tüzel kişiliğini iade etmesini sağlayacak somut adımlar atmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın AİHM kararlarını uygulamama konusundaki ısrarının Batı Trakya Türk Azınlığı ile Yunanistan devleti arasındaki güven duygusunun tesis edilmesinin önünde büyük bir engel oluşturmaya devam edeceği kaydedildi.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulan davalarda mahkum edildiği kararları 15 yılı aşkın süredir uygulamaması azınlık temsilcilerinin tepkisine neden oluyor.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermeyerek kapatmıştı. AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11'inci maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 6-8 Aralık'ta Strazburg'da yaptığı toplantıda, İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç Azınlık Gençleri Derneği'nin dernek kurma özgürlüğünün Yunanistan tarafından ihlal edildiği, AİHM kararlarının üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmesine rağmen uygulanmadığı belirtilmişti.

Komite, konuyla ilgili Yunan makamlarına bir uyarı mektubu gönderme kararı almıştı.

  • Batı Trakya
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