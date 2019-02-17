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Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 22.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi.

Rasathaneden alınan bilgiye göre yerin 1.8 kilometre altında saat 22.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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