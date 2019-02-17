Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 22.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi.
Rasathaneden alınan bilgiye göre yerin 1.8 kilometre altında saat 22.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
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