İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1723
  • EURO
    48,0569
  • ALTIN
    4692.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da 470 bin dönümden fazla alan yangınlardan etkilendi
Dünya

Yunanistan'da 470 bin dönümden fazla alan yangınlardan etkilendi

Yunanistan'da yıl başından bu yana çıkan orman yangınlarında 470 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
Yunanistan'da 470 bin dönümden fazla alan yangınlardan etkilendi
ABONE OL

Yunanistan'da bu yıl çıkan orman yangınlarında 470 bin dönümden fazla alan yandı.

Atina Ulusal Gözlemevi'nin derlediği verilere göre, 2025 yılı son 20 yılda, en çok alanın yandığı 5'inci sene oldu.

Korinthos, Keratea bölgeleri ile Mora Yarımadası, Sakız, Zakilda ve Çuha adalarında çıkan büyük orman yangınlarında yaklaşık 260 bin dönüm alan kül olurken, ülke genelinde 470 bin dönümün üzerinde alan yandı.

Bu yaz çıkan ilk yangında 47 bin, ikinci yangında 66 bin dönümden fazla alanın yandığı Sakız Adası'nda ise toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 15'inin yandığı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.