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Dünya

Yunanistan'da 5 FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kipseli bölgesinde, polis kontrolünde durdurulan ve kendilerini 'Gülenciler' olarak ifade eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 17:02 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:02
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To Vima gazetesinin haberine göre, Kipseli'de polis kontrolünde durdurulan 5 FETÖ üyesinin yapılan üst aramalarında sahte Avrupa ülkeleri kimliklerine rastlandı.

Yunan yetkililerin en çok dikkatini çeken unsur, bu kişilerin telefonlarında başkaları adına hazırlanmış 450-500 seyahat belgesi fotoğraflarının bulunması oldu.

Yakalanmalarının ardından Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ile Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) söz konusu 5 FETÖ'cü hakkında kapsamlı soruşturma başlattı.

Soruşturmada, 5 kişinin en az 3 aydır Atina'da bulundukları tespit edildi.

Yetkililerin, söz konusu kişilerin Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşlarının yanı sıra diğer ülkelerden gelen sığınmacılar için de ara buluculuk yapıyor olma ihtimali üzerinde durdukları belirtildi.

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