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Dünya

Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' hazımsızlığı! ''Bizim neden yok?''

Türkiye, dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Yunanistan ise gelişmeleri adım adım takibi sürdürüyor. Abdülhamid Han Yunan gazetelerinin manşetlerinden düşmüyor. Bazı Yunan gazeteleri ise 'Bizim neden sondaj gemimiz yok?' sorusuna cevap aradı.

SABAH27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
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Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer verdi.

SABAH'ın haberine göre Abdülhamid Han'ın varlığı zaten halihazırda bir süredir Yunanistan'ın gündemini meşgul etmekteydi. Sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli olunca, gazeteler Abdülhamid Han'ı yeniden manşetlerine taşıdı.

Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin "Türk deniz sorumluluk alanları içinde" faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizdi.

Gazete, haberin devamında Türkiye'nin sözde ihlallerinden bahsederek, dün Anadolu Ajansı'da bahsedilen Ege'deki bir Yunan gemisinin yelkenliyi taciz ettiği haberindeki iddialarla ilgili ise Yunan tarafından henüz bir açıklama gelmediğini ifade etti.

Avgi ise Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta yola çıkacağını ifade ederek, geminin özeliklerinden bahsetti.

Gazete, "Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunde ve 42 metre genişliğinde. 7. nesil gemi, Türkiye'nin sondaj filosunun en güçlüsü olarak kabul ediliyor. Gemi, 12 bin-12 bin 500 metre derinlikle çok yüksek basın altında deniz sondajı yapma kabiliyetine sahip ve 6. nesil gemilere göre çok daha ileri bir teknolojiye sahip" sözlerine yer verdi.

Parapolitika gazetesi ise Abdülhamid Han'ın gücünden bahsetti. Ayrıca Yunanistan'ın böyle bir sondaj gemisinin olup olmadığıyla ilgili de açıklama yapan gazete, "Diplomatik kaynaklar Yunan yargı yetkisi altındaki bir bölgeye araştırma gemisi gönderme planının olmadığını öne sürdüler" sözlerine yer verdi.

Gazete Türkiye'nin Atina'nın Girit çevresinde herhangi bir hareketini önlemek istediğini iddia etti.

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