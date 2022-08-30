Yunanistan'da alarm verildi! 11 kişi öldü, 123 kişi enfekte oldu

Yunanistan'da 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan BNV vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi.

Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı.

Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.

- Batı Nil Virüsü

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.