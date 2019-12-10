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Yunanistan’da azınlık lisesine ırkçı saldırı

Yunanistan’ın İskeçe kentinde Müslüman Türk azınlığa ait liseye ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

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Paratiritis gazetesinin haberine göre, kentteki Hacistavru sokağı 10 numarada bulunan Azınlık Ortaokulu–Lisesi’nin ana binasının giriş kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yunanca olarak “Domuz eti lezzetlidir” şeklinde ırkçı bir yazı yazıldı. İskeçe Azınlık Ortaokulu–Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin Ali konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yazı, öğretmen meslektaşlar tarafından, öğrenci ve veliler tarafından fark edildi. Biz bu hareketi okulumuza ve öğrencilerimize yapılan bir hakaret ve saldırı olarak görüyoruz. Umarız benzer durumlarla bundan sonra karşılaşmayız” dedi. 

 

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