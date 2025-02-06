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Dünya

Yunanistan'da büyük skandal! WhatsApp kullanıcıları İsrail'in hedefi oldu

Yunanistan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Yunanistan'da büyük skandal! WhatsApp kullanıcıları İsrail'in hedefi oldu
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Yunan basınında çıkan haberde, "Meta" çatısı altındaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin, İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı belirtildi.

Haberde Yunanistan Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, bu iddialar üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

DEEPSEEK İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında "DeepSeek" adlı yapay zeka uygulamasının, Yunanistan'daki faaliyetlerinin de yasal olup olmadığının inceleneceği kaydedildi.

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum kuruluşu üyesinin "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini ifade etmişti.

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