İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5421
  • EURO
    51,4809
  • ALTIN
    6763.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da casus krizi! Askeri bilgiler başka bir ülkeye sızdırılmış
Dünya

Yunanistan'da casus krizi! Askeri bilgiler başka bir ülkeye sızdırılmış

Yunanistan'da Silahlı Kuvvetler personelinin 'üçüncü ülkelere askeri bilgi sızdırdığı' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 22:10 - Güncelleme:
Yunanistan'da casus krizi! Askeri bilgiler başka bir ülkeye sızdırılmış
ABONE OL

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde yetkili askeri merciler, bir Yunanistan Silahlı Kuvvetler personelini gözaltına aldı.

Askeri alanda yapılan gözaltının nedeni ise "ulusal çıkarlara zarar verme tehlikesi oluşturacak şekilde gizli askeri bilgilerin üçüncü kişilere temin edildiğine" ilişkin güçlü kanıtlar olmasıydı.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden in.gr'ın haberine göre gözaltına alınan personelin, NATO'ya ilişkin bilgileri üçüncü kişilere ilettiğinden şüphe ediliyor. Bu durumun kanıtlanması halinde söz konusu personel, "casusluk suçlaması" ile karşı karşıya kalacak.

"UZUN ZAMANDIR YUNANİSTAN İSTİHBARAT TEŞKİLATININ TAKİBİNDE OLDUĞU" İDDİASI

Kathimerini gazetesinin konuya ilişkin haberinde, NATO'ya ve özellikle Yunanistan Hava Kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilerin, ABD'nin bir numaralı rakibi olarak kabul edilen bir ülkeye temin edildiği ileri sürüldü.

Haberde, gözaltına alınan personelin uzun zamandır Yunanistan İstihbarat Teşkilatının takibinde olduğu iddia edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.