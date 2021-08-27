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Dünya

Yunanistan'da eski Savunma Bakanı Akis Çohacopulos hayatını kaybetti

Yunanistan'da eski Savunma Bakanı Akis Çohacopulos yaşamını yitirdi.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 13:32 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:32
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Atina'da tedavi gördüğü özel bir hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Çohacopulos hakkında kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından ağırlaştırılmış hapis ile sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası bulunuyordu.

Panhelenik Sosyalist Hareket Partisinin (PASOK) kurucusu eski başbakanlardan Andreas Papandreu'nun yakın arkadaşı olan ve PASOK'un önemli isimleri arasında yer alan Çohacopulos, 2012 yılında 5 ay süren davanın sonunda 20 yıl hapis ve 520 bin avro para cezasına mahkum edilmiş, mal varlığına el konulmuştu.

Çohacopulos, savunmasında davanın siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

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