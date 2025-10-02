Yunanistan'da Eurofighter, F-35 ve KAAN telaşı: Türkiye'ye karşı sınıfta kalırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve geçtiğimiz hafta Perşembe günü Beyaz Saray'da gerçekleşti. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme öncesi liderler, F-16 ve F-35 alımı hakkında önemli mesajlar verdi.

TARİHİ ZİRVEDE F-16 VE F-35 ALIMI MASADAKİ KONULAR ARASINDAYDI

Trump, "Kendisine büyük saygım var. Çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye ile ticareti artıracağız. Görüşmede F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Kendisini burada konuk etmek büyük bir şeref. Net fikirleri olan bir insan ve harika işler yapıyor" dedi. Erdoğan ise "İkili ilişkilerde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğiz" dedi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen tarihi zirve Yunanistan'da da büyük ses getirdi. Yunan medyası Türkiye'nin olası F-35 edinimini kendi hava kuvvetleri ile karşılaştırma yaparak servis etti.

Haberde, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Atina'nın, bir sonraki adımları belirlemek için durumu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

TÜRKİYE EUROFİGHTER, F-35 VE KAAN'A SAHİP OLACAK KORKUSU

Son derece istikrarsız Doğu Akdeniz bölgesinde Yunanistan'ın, en kötü senaryo da dahil olmak üzere tüm olası sonuçları değerlendirmeye başladığı ifade edildi. Haberde, Türkiye'nin, Eurofighter uçaklarını satın alacağı, F-35'leri edinebileceği ve 5. nesil KAAN savaş uçağı üretimine yakında başlayacağı vurgulandı. Ankara'nın sadece F-35 jetlerine bağlı kalmadığı, buna ilaveten Eurofighter ve KAAN gibi alternatif planı olduğu dile getirildi.

Haberde, sınırlı mali imkânlar ve Avrupa Birliği (AB) ile ortak programların olasılığı henüz teorik aşamada olduğundan, Atina'nın F-35 ve Rafale filolarının olası genişlemesi dışında ilave savaş uçağı edinme planına sahip olmadığı ve bu haliyle Türkiye'ye karşı sınıfta kalındığı aktarıldı.