Dünya

Yunanistan'da feci kaza: 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Sakız Adası açıklarında çarpışması sonucu 14 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 01:09 - Güncelleme:
Yunanistan'da feci kaza: 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası'nın Mirsinidiu bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı.

Çarpışma sonucu tüm düzensiz göçmenler denize düştü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, çarpışma sonucu 14 düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi.

Olayda 2 sahil güvenlik görevlisi de yaralandı.

Sağ kurtulan 24 düzensiz göçmen ise Sakız Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaybolan düzensiz göçmenler için bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor.

