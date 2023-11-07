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Dünya

Yunanistan'da Filistin bayrağı hazımsızlığı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5 Kasım'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde, Parlamento binasının önündeki Yunan bayrağının yanına Filistin bayrağı asan göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA7 Kasım 2023 Salı 14:33 - Güncelleme:
Yunanistan'da Filistin bayrağı hazımsızlığı
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Yunan Polis Teşkilatından (ELLAS) yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Filistin vatandaşının gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Filistinli gösterici, Yunan devletinin yabancı bir devletle olan dostane ilişkilerini bozma tehlikesine yol açma suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda 5 Kasım'da toplanan kalabalık, önce Filistin'e destek için düzenlenen konseri dinlemiş, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürümüştü.

Ülkenin, Filistin'e verdiği desteği yetersiz bulan eylemciler, hükümetin Filistin politikasını da eleştirmişti.

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