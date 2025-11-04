Yunanistan'da Filistin destekçileri limanı kapattı! İsrailli turistler gemide mahsur kaldı

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, "Bu öğleden sonra Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nda bir gemide yaklaşık bin İsrailli mahsur kaldı. Filistin yanlısı bir grup gösterici liman çıkışını kapattı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, gemide mahsur kalan İsrailli yolculardan Yossi Manor'un şu sözlerine yer verildi:

"Gemiden indik ve limandan ayrılmak istedik, ancak çıkışı pankartlarla kapatan yaklaşık on Filistin yanlısı gösterici vardı. Girit polisi çaresiz kaldı. Kapıları kapattılar ve polis dışarı çıkmamıza izin vermiyor."



Gazze Şeridi'ne yönelik, ABD destekli İsrail saldırıları, 8 Ekim 2023'te başlamıştı. İki yıldır süren saldırılar sonucu şu ana kadar 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bin 664 kişi yaralandı.