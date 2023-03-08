Yunanistan'da geçen haftaki tren kazası nedeniyle yapılan eyleme polis müdahale etti

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) kazaya dikkati çekmek için yaptığı 24 saatlik grev çağrısına sağlık çalışanları, öğretmenler ve birçok özel sektör çalışanı katıldı. Grev nedeniyle deniz ve demir yolu ulaşımı dururken otobüs ve troleybüs çalışanları da gün içerisinde belli saatlerde iş bıraktı.

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan ve dövizler taşıyan 40 binin üzerinde eylemci, sloganlar atarak kazanın gerçek sorumlularının bulunmasını istedi. Bir grup eylemcinin taş ve molotofkokteyli atması üzerine polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda 20'nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.

- Diğer illerde de benzer eylemler

Selanik, Larisa ve Patra'da da tren kazasındaki ihmallere dikkati çekmek isteyen binlerce kişi yürüyüş yaptı. Bu kentlerde de polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

- Olay

Geçen hafta Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.