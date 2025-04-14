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Dünya

Yunanistan'da göçmen faciası! Adada ölü olarak bulundular

Yunanistan'a bağlı Bulamaç Adası'nda 2'si ölü toplam 41 düzensiz göçmene ulaşıldı.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Yunanistan'da göçmen faciası! Adada ölü olarak bulundular
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Ege Denizi'nde düzensiz göçmen facialarına bir yenisi daha eklendi. Yunan yetkililer, sabah saatlerinde Yunanistan'a bağlı Bulamaç Adası'nda 2'si ölü olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmene ulaşıldığını belirterek, göçmenleri taşıyan teknenin battığını ifade etti.

Yetkililer, kayıp kişi ihbarı olmadığı belirterek, göçmenlerin uyrukları ve kazanın nedeni hakkında henüz detay paylaşmadı.

EN AZ 16 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu ayın başlarında Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan iki şişme botta en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2024'te 54 binden fazla kişinin Doğu Akdeniz rotasını kullanarak Yunanistan'a ulaştığını ifade ederek, 125 kişinin ise hayatını kaybettiğini ya da kayıp olduğunu aktardı.

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