Yunanistan'da kırmızı alarm! Vakalar hızla artıyor

Yunanistan'da, hastanelerde görülen 'candida auris' mantarı vakalarının arttığı bildirilirken, mantarın hem antiseptiklere hem de mantar ilaçlarına karşı dirençli olduğuna vurgu yapıldı.

AA19 Eylül 2025 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) Başkan Yardımcısı Matina Pagoni, MEGA TV'ye yaptığı açıklamada, söz konusu mantarın özellikle yoğun bakım üniteleri ve bağışıklığı baskılanmış hastaların bulunduğu servislerde ortaya çıktığını söyledi.

Pagoni, "Her yıl bu vakalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yıl Avrupa genelinde yüzde 60'lık artış var. Bu, tamamen hastane kaynaklı bir mantar." ifadelerini kullandı.

ELLERİN DİKKATLİCE YIKANMASI UYARISI

Mantarın hem antiseptiklere hem de mantar ilaçlarına karşı dirençli olduğuna dikkati çeken Pagoni, hastanelere giriş ve çıkışlarda ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini vurguladı.

Candida auris, yüzeylerde ve tıbbi ekipmanlarda uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle kontrol altına alınması en zor hastane mantarları arasında gösteriliyor.

