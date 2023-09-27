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Dünya

Yunanistan'da kötü hava koşulları nedeniyle su baskınları yaşanıyor

Yunanistan'da kötü hava koşulları sebebiyle çok sayıda evi su bastı, birçok yol trafiğe kapandı.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 18:53 - Güncelleme:
Yunanistan'da kötü hava koşulları nedeniyle su baskınları yaşanıyor
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Başta Eğriboz Adası, Fthiotida ve Korinthia olmak üzere birçok yerde yoğun yağış nedeniyle sel baskınları yaşandı.

Çok sayıda evi su basarken, heyelan sonucu birçok yol trafiğe kapandı.

Derelerinde taşma tehlikesi bulunan Eğriboz'da, su seviyesi bazı bölgelerde 1 metreye yükseldi.

Uzmanların "Elias" ismini verdiği kötü hava akımı nedeniyle ülkede sağanak, dolu, şiddetli rüzgar ve sıkça yıldırım düşmesi yaşandı.

Sel nedeniyle bazı ilçelerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kötü hava şartlarının yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

  • Yunanistan sel felaketi
  • evler su bastı
  • yol trafiği etkilendi

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