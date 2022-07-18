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  • Türkiye'ye 2 km uzaklıkta! Yunanistan'da ''Meis Adası'' krizi
Dünya

Türkiye'ye 2 km uzaklıkta! Yunanistan'da ''Meis Adası'' krizi

Meis Adası'ndaki havalimanının, kontrol kulesindeki meydan uçuş bilgi hizmeti (AFIS) veren tek görevlinin hastalanması sonucu bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
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Yunanistan'daki Panhelenik Sivil Havacılık Telekomünikasyoncular Hizmetleri Birliğinin (FISO) yaptığı açıklamada, ülkenin uç bölgelerindeki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısına dikkat çekilerek, bu eksiklik nedeniyle mevcut personelden bir kısmının izinsiz çalışmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "16 Temmuz 2022 yerel saatle 19.35 itibarıyla Meis Havalimanı, kontrol kulesindeki meydan uçuş bilgi hizmeti veren tek görevlinin hastalanması sonucu kapandı." ifadesi yer aldı.

- ANA MUHALEFETTEN TEPKİ

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) altyapı ve ulaştırma politikalarından sorumlu ismi Nikos Papas ise Meis Havalimanı'nın kapanması nedeniyle hükümeti eleştirdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Ulusal konularda hassas bir dönemde. Turizm sezonunun zirvesinde. Ulusal egemenlik için kritik bir bölgede. Meis Havalimanı, Uçuş Bilgi Hizmetlerindeki tek telekomünikasyon personelinin hastalanması sonucu kapandı. Ulaşıma ihtiyacı olan yolcular, (ada) sakinleri, iş insanları ve hastalar 'havada' kaldı."

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