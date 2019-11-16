Yunanistan’da molotofa 10 yıl hapis cezası

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile Değişim Hareketi ve Helen Çözümü’nün destek verdiği tasarıya SYRIZA, Komünist Partisi ve MeRA25 partileri karşı oy kullandı. Ceza Kanunu’nda önemli değişiklikler getiren yeni yasa, terör ve kamu düzenini bozma suçlarına uygulanan cezalarını sertleştirdi. Önceki SYRIZA hükümetinin, istifa etmeden önce getirdiği hükümler kaldırıldı. Kamuya açık alanlarda molotof kokteyli kullananlar 10 yıla varan hapis ile cezalandırılacak. İnsan hayatını tehlikeye atabilecek patlayıcı veya patlayıcı cihazlarının depolanması, satışı ve imalatı da 3 yıla varan hapis ile cezalandırılacak. Büyükelçilik, bakanlık, hastane, mahkeme ve sosyal hizmetler gibi devlet, kamu ve özel binaların yasa dışı işgali için 3 yıla varan hapis cezası öngörülüyor.