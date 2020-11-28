Yunanistan'da müftüye tehdit mesajı

DHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:08 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:08

Avrupa'da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar günden güne tırmanıyor. Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı İşkece’deki Müftü Ahmet Mete’nin aşırı sağ gruplar tarafından tehdit edildi.

Mete’nin kaldığı binanın asansöründeki aynaya “İyi Türk ölü Türk’tür” yazısı yazıldı.

Müftü Mete sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya pandemi ve ölümlerle uğraşırken, maalesef (X.A.) imzalı “Kalos Turkos mono nekros”. “Skata sta mutra hoca.” “İyi Türk ölü Türk’tür” yazısı kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak “Azınlık rahattır, eşitlik vardır” diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır. Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır. Bina sakinleri emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz” ifadelerini kullandı.