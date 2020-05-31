AA 31 Mayıs 2020 Pazar 09:06 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:15

Yarısı başkent Atina'da olmak üzere ev ve kamplarda kalan, aldıkları maddi destek de kesilecek yaklaşık 10 bin mülteci, ay sonunda evsiz kalacak olmanın doğurduğu endişeyle hayatlarına devam etmeye çalışıyor.

Sosyal medya üzerinden organize olarak Atina'da, Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın önünde iki gündür toplanan mülteciler, evsiz kalma tehlikesine karşı seslerini yükseltiyor.

Mülteciler, "Biz daha iyi bir yaşam için birçok tehlikeyi göze alarak buraya geldik. Evsiz kalmak için değil" yazılı dövizler taşıyarak, konaklama programlarının uzatılmasını istiyor.

Gösterilere ancak taleplerinin yerine getirilmesi halinde son vereceklerini ifade eden mültecilere, ırkçılık karşıtı çeşitli gruplar da destek veriyor.

POLİS ZORUYLA EVDEN ÇIKARILACAĞIMIZI SÖYLEDİLER

Atina'nın merkezinde eşi ve üç çocuğuyla bir eve yerleştirilen Iraklı mülteci 36 yaşındaki Asad Al Gulami, AA muhabirine, 'Bu ayın sonunda evden çıkmamız istendi. Eğer kendimiz çıkmazsak, polis zoruyla çıkarılacağımızı söylediler." dedi.

Kendisinden daha çok çocukları için endişe ettiğini anlatan Gulami, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ta taksi şoförlüğü yapıyordum. Ama orada yaşamak çok zor hale geldiği için ailemle Avrupa'ya gelme kararı aldık. Burada da zorluklar bitmiyor. Dil bilmediğim için iş bulmam çok zor. Irak'ta bacağıma mermi isabet ettiği için hala tedavi görüyorum. Burada tedavimi yapan doktor, çalışmamın uygun olmadığını söyledi."

SIĞINMA HAKKI VERİLMİŞ AMA YAŞAMA HAKKI VERİLMEMİŞ

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) Sözcüsü Petros Konstantinu düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin vicdansız, ırkçı politikasıyla birçok yaşlı, çocuk, engelli mülteci sokaklarda kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Eğer bir çözüm bulunmazsa çok yakın bir zamanda Atina'daki tüm meydan ve parkların evsiz mültecilerle dolup taşacağını belirten Konstantinu, "Bu insanlara sığınma hakkı verilmiş ama yaşama hakkı verilmemiş. Bu kişilere dil öğrenme fırsatı vermeyen hükümet, şimdi aynı insanlardan topluma adapte olmalarını istiyor. Bunun bir anda olması imkansız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Konstantinu, Atina'da şu an kullanılmayan otel ve binaların onarılıp konaklamaları için mültecilere verilmesi gerektiğine işaret ederek, insanları sokağa atmak yerine çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan konuyla ilgili Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas'a bir mektup gönderen üç yabancı milletvekili, Yunanistan'ı komisyona şikayet etmişti.

Mektupta, "Elimizdeki bilgilere göre Yunanistan, yaklaşık 10 bin mülteciyi kaldıkları yerlerden çıkarmaya hazırlanıyor. Boşalan yerlere ise adalardan getireceği sığınmacıları yerleştirerek adalardaki yoğunluğu azaltmayı planlıyor. Böylelikle birçok mültecinin evsiz kalmasıyla daha büyük bir sorun oluşacağı çok açık. Komisyon, bu durumdan haberdar mı?" ifadelerine yer verilmişti.