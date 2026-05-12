  • Yunanistan'da nüfus alarm veriyor! 2060'a kadar 1,7 milyon azalabilir
Yunanistan'da nüfus alarm veriyor! 2060'a kadar 1,7 milyon azalabilir

Yunanistan'da demografik krizin derinleştiği, ülke nüfusunun 2060 yılına kadar yaklaşık 1,7 milyon azalabileceği belirtildi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 17:33
İthaki Adası'nda düzenlenen "Yunanistan Demografik Yol Ayrımında" başlıklı uluslararası konferansta konuşan uzmanlar, ülkede doğum ve ölüm oranları arasındaki farkın giderek açıldığına işaret etti.

Demografik Araştırmalar ve İncelemeler Enstitüsü Direktörü Viron Kotzamanis, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2060'a kadar doğumlardan yaklaşık 60 bin daha fazla ölüm gerçekleşeceğini, bunun da toplam nüfusta ciddi bir düşüşe yol açacağına dikkati çekildi.

Kotzamanis, en dikkat çekici unsurun ise ülkedeki üreme çağındaki nüfusun yüzde 35 oranında azalacak olması olduğunu vurgulayarak, bu durumun doğum oranlarının toparlanmasını zorlaştıracağını belirtti.

Konferansta yapılan değerlendirmelerde, ülke nüfusunun 2060 yılına kadar yaklaşık 1,7 milyon azalabileceği ve bunun yalnızca sayısal bir mesele olmadığı, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal yapı ve ülkenin geleceği açısından kritik bir başlık olduğu kaydedildi.

Katılımcılar, özellikle küçük adalar ve kırsal bölgelerde nüfus azalmasının daha belirgin hissedildiğini aktararak, her bölgeye özgü politikalar geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Toplantıda ayrıca, yurt dışına göç eden genç ve nitelikli iş gücünün geri dönüşünün teşvik edilmesi, sağlık ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi ile ailelere yönelik destek politikalarının artırılması gibi öneriler öne çıktı.

Konferans sonunda, Yunanistan ve Avrupa genelinde demografik sorunun uzun vadeli ve koordineli politikalarla ele alınması gerektiği vurgulandı.

