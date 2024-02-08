İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6052
  • EURO
    33,0134
  • ALTIN
    1997.49
  • BIST100
    8945.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da öğrenciler özel üniversite eylemlerini sürdürüyor
Dünya

Yunanistan'da öğrenciler özel üniversite eylemlerini sürdürüyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, özel üniversitelerin açılmasını öngören yasa tasarısına karşı gösterilerini sürdürüyor.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 17:21 - Güncelleme:
Yunanistan'da öğrenciler özel üniversite eylemlerini sürdürüyor
ABONE OL

Hükümetin yeni yasa tasarısını protesto etmek isteyen yaklaşık 20 bin öğrenci, başkent Atina'daki Panepistimio Meydanı'nda toplandı.

"Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Beşinci haftasına giren protestolarda üniversitelerin çok sayıda fakültesi, öğrenciler tarafından işgal edilmiş durumda bulunuyor.

YUNANİSTAN'DA ÖZEL ÜNİVERSİTE BULUNMUYOR

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yükseköğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Yasa tasarısına karşı devam eden protestolar nedeniyle bazı üniversitelerde, öğrenci "işgalleri" yüzünden eğitime devam edilemiyor. Rektörler Birliği kararıyla işgal konumunda olan üniversitelerde sınavların çevrim içi yapılması öngörülüyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti.

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yükseköğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız." ifadesini kullanmıştı.

Yunan hükümeti, özel üniversite şubelerinin başvurularının Eylül 2025'te alınmaya başlanacağını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.