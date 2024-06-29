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Dünya

Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Parnitha Dağı'nda orman yangını çıktı.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 21:07 - Güncelleme:
Yunanistan'da orman yangını
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Dünyanın dört bir yanında havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının artışı da devam ediyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde bulunan Parnitha Dağı'nda orman yangını çıktı. Yetkililer, bölgede bugün başlayan ve 200 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangının şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındığını belirtti.

Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias yaptığı açıklamada, "Yangının aktif bir cephesi yok, ancak hala uzun bir yolumuz var. Bütün gece çalışacağız" dedi.

BUGÜN 50 NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Ülkenin büyük bölümünde sıcak ve rüzgarlı hava şartları nedeniyle sadece bugün yaklaşık 50 noktada orman yangını çıkarken, yetkililer vatandaşlara ormanlık alanlardan uzak durulması yönünde çağrı yaptı. Meteoroloji uzmanları ise, rüzgarın yarına kadar etkisini sürdüreceğini aktardı.

  • or man yangını
  • Parnitha Dağı
  • Ateş

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