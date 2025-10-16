Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışı konusunda hazır olduğu iddia edilerek, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu söyledi ve, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakere talebine olumlu cevap verdi. Bu uçaklar NATO çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" dedi.

Söz konusu gelişmenin ardından Yunan medyasından hükümete sert tepkiler yapıldı. Yunan hükümetinin tutumunu eleştiren Banking News, 'Ulusal Fiyasko' başlığı ile haberi servis ederken, Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in dış politikasının, ülkeyi ve müttefiklerini uçuruma sürüklediğini aktardı.

Almanya'nın Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını müzakere etmeye başlamayı kabul ettiği ifade edilen haberde, Dışişleri Bakanı Wadephul'un, Ankara'da anlaşmayı görüşeceği dile getirildi.

Wadephul ayrıca, Rus tehditleriyle ilgili olarak bölgesel gerginlikler ortasında NATO uyumunun önemini vurgularken, "NATO müttefikleri olarak birlik içinde kalmamız ve aynı yönde hareket etmemiz hiç bu kadar önemli olmamıştı.