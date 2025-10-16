İSTANBUL 19°C / 14°C
  Yunanistan'da panik havası hakim! Türkiye'ye Eurofighter satışı komşuyu karıştırdı: Ulusal fiyasko
Dünya

Yunanistan'da panik havası hakim! Türkiye'ye Eurofighter satışı komşuyu karıştırdı: Ulusal fiyasko

Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı satın alma hamlesi Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan medyası Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetine öfke kusarken, Türkiye'nin gelişmiş özellikleri ile bilinen jetleri satın almasının hava gücünde dengeleri değiştirebileceği vurgulandı. Haberde, yaşananlar için 'ulusal fiyasko' ibaresi kullanılırken, 'Miçotakis'in dış politika algısı ülkeyi uçuruma sürüklüyor' denildi.

16 Ekim 2025 Perşembe 19:07
Yunanistan'da panik havası hakim! Türkiye'ye Eurofighter satışı komşuyu karıştırdı: Ulusal fiyasko
ABONE OL

Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışı konusunda hazır olduğu iddia edilerek, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu söyledi ve, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakere talebine olumlu cevap verdi. Bu uçaklar NATO çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" dedi.

'ULUSAL FİYASKO'

Söz konusu gelişmenin ardından Yunan medyasından hükümete sert tepkiler yapıldı. Yunan hükümetinin tutumunu eleştiren Banking News, 'Ulusal Fiyasko' başlığı ile haberi servis ederken, Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in dış politikasının, ülkeyi ve müttefiklerini uçuruma sürüklediğini aktardı.

Almanya'nın Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını müzakere etmeye başlamayı kabul ettiği ifade edilen haberde, Dışişleri Bakanı Wadephul'un, Ankara'da anlaşmayı görüşeceği dile getirildi.

Wadephul ayrıca, Rus tehditleriyle ilgili olarak bölgesel gerginlikler ortasında NATO uyumunun önemini vurgularken, "NATO müttefikleri olarak birlik içinde kalmamız ve aynı yönde hareket etmemiz hiç bu kadar önemli olmamıştı.

