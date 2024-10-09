Yunanistan'da personel krizi! Doktorlar istifa kararı aldı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, hastanede görevli 12 doktor, özellikle patoloji bölümündeki ciddi personel yetersizliğinden dolayı istifa etti.UYARILAR DİKKATE ALINMADI
Haberlerde, istifa eden doktorların, uzun süredir personel sayısının yetersiz olduğu konusunda uyarılarda bulundukları ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı ifade edildi.GENEL GREVE GİDECEKLER
Öte yandan, sağlık sistemindeki sorunlara ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerine dikkati çekmek amacıyla 17 Ekim'de doktorların ülke çapında genel greve gidecekleri belirtildi.