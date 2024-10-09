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Dünya

Yunanistan'da personel krizi! Doktorlar istifa kararı aldı

Yunanistan'ın Drama kenti hastanesinde çalışan doktorların, personel eksikliği ve yönetimin bu sorunu çözmekte yetersiz kalmasına tepki olarak istifa ettikleri bildirildi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Yunanistan'da personel krizi! Doktorlar istifa kararı aldı
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, hastanede görevli 12 doktor, özellikle patoloji bölümündeki ciddi personel yetersizliğinden dolayı istifa etti.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Haberlerde, istifa eden doktorların, uzun süredir personel sayısının yetersiz olduğu konusunda uyarılarda bulundukları ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı ifade edildi.

GENEL GREVE GİDECEKLER

Öte yandan, sağlık sistemindeki sorunlara ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerine dikkati çekmek amacıyla 17 Ekim'de doktorların ülke çapında genel greve gidecekleri belirtildi.

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