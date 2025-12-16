İSTANBUL 12°C / 6°C
Dünya

Yunanistan'da protesto fırtınası! Çiftçilerden sonra memurlar da grevde

Yunanistan'da memur sendikalarının çağrısıyla, maaşlı çalışanlara daha fazla vergi yükü getirdiği gerekçesiyle 2026 bütçesine karşı 24 saatlik genel grev düzenlendi. Yunanistan'ın birçok bölgesinde çiftçi eylemleri de genişleyerek devam ediyor.

16 Aralık 2025 Salı 14:32
Yunanistan'da protesto fırtınası! Çiftçilerden sonra memurlar da grevde
Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu'ndan (ADEDY) yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 2026 bütçesi, maaşlı çalışanlara daha büyük vergi yükü getirirken, iş insanlarının vergi yükünü hafifletmekle eleştirildi.

Açıklamada, ödenmeyen devlet teşvikleri ve artan üretim maliyetlerini protesto için ay başından bu yana otoyol, sınır kapısı, havaalanı, liman kapama gibi eylemler yapan çiftçilere de destek verildi.

Bu arada açıklamada, bütçeden sağlık, eğitim ve çalışan maaşlarına daha çok pay ayrılması talep edildi.

24 saat sürecek greve, öğretmenler ve yargı personelinin de dahil olduğu çeşitli sektörlerdeki memurlarla belediye çalışanları katıldı.

Grev kapsamında başkent Atina'da da ADEDY'nin çağrısıyla eylem düzenlendi.

Mecliste 12 Aralık'tan bu yana süren 2026 bütçesine ilişkin görüşmeler, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mecliste bütçeye ilişkin yapacağı konuşma ile sona erecek ve ardından bütçe meclis oylamasına sunulacak.

Yunanistan'da çiftçi eylemleri genişliyor

Yunanistan'ın birçok bölgesinde çiftçi eylemleri genişleyerek devam ediyor. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır şoförleri Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneldi.

