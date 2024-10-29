Hava Kuvvetlerindeki filosunu güçlendirmek için Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, Bayraktar KIZILELMA ve Anka-III gibi savunma teknolojileri geliştiren Türkiye, söz konusu bu uçak ile İHA'lar envantere girene kadar Eurofighter savaş uçağıyla ilgilenmeye başladı.

TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ SONRASI YUNANİSTAN'DA RAFALE VE EUROFİGHTER ENDİŞESİ

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı hamlesini gündemine aldı. Rafale ve Eurofighter jetlilerini karşılaştıran Yunan basını, Almanya'nın Eurofighter konusunda olumlu bir tutum sergilediğine dikkat çekti. Endişesini dile getiren Yunan basını, "Almanya'nın sonunda itirazlarını kaldırması ve Ege'de Yunanistan'a karşı kullanımlarına ilişkin kısıtlamalar olmaksızın bile satışı onaylaması ihtimali güçlü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'nin Eurofighter'larını değerlendirdiğini yazan Yunan basını, söz konusu uçakların satışı için Almanya'nın kısıtlamaları kaldırdığını hatırlattı.

EUROFİGHTER'LARI KARALAMAYA KALKIŞTILAR

Rafale ve Eurofighter'ın Avrupa'nın ortak savaş uçağı arayışı çerçevesinde ortaya çıktığına değinen Yunan basını, Fransa'nın ayırarak kendi yolunu seçtiğini söyledi.

Rafale jetinin 2004'te savaşa hazır hale geldiği belirtilen haberde, Eurofighter daha önce uçağa hazır olmasına rağmen geliştirmeler yüzünden sertifikalandırılmayı birkaç yıl geciktirdiği aktarıldı.

Rafale'nin Meteor hava-hava füzesine sahip olduğu bilgisine yer verilen haberin devamında, Eurofighter'ın teorik olarak Meteor'u kullandığı belirtildi.

Eurofighter'ın Rafale jetinden daha donanımsız iddiasında bulunan Yunan basını son olarak, "Yunanistan'ın Türkiye'nin Eurofighter'ları satın alma olasılığı konusunda aşırı endişeli görünmemesinin nedeni açıktır." İfadelerini kullandı.

Star Gazetesi

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