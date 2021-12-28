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Dünya

Yunanistan'da rakamlar korkutan boyuta ulaştı

Yunanistan'da Kovid-19 vaka sayısının düne göre iki katın üzerinde artarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

AA28 Aralık 2021 Salı 19:32 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 19:32
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Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 885'e yükseldi. Dün 9 bin 284 olarak açıklanan günlük vaka sayısı 24 saat içerisinde 2 katın üzerinde artış gösterdi.

Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 20 bin 557'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, dün, vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkati çekerek 3 Ocak 2022'den itibaren Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurmuştu.

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