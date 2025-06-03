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Dünya

Yunanistan'da sağlık krizi... 20 bin doktor ülkeyi terk etti

Yunanistan'da ekonomik krizin iyice hissedilmeye başlandığı 2010'dan bu yana yaklaşık 20 bin doktorun ülkeyi terk ettiği bildirildi.

AA3 Haziran 2025 Salı 10:01 - Güncelleme:
Yunanistan'da sağlık krizi... 20 bin doktor ülkeyi terk etti
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Yunan basınında yer alan haberlerde düşük maaşlar, aşırı iş yükü, personel yetersizliği ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle çok sayıda doktorun yurt dışına gitmeyi tercih ettiği belirtildi.

Devlet hastanelerinde görevli genç hekimlerin, ayda 1500 avronun altında maaş aldıkları, haftalık 65 saati aşan mesai süreleriyle karşı karşıya kaldıkları ifade edildi.

Göç eden doktorların büyük bölümünü 25 ile 44 yaş aralığındaki genç uzmanların oluşturduğu, bu durumun sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmesinin yanı sıra ülkenin üretken nüfusunu da olumsuz etkilediği vurgulandı.

İngiltere, Almanya, Fransa, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın, Yunan doktorların en çok tercih ettiği ülkelerin arasında yer aldığı belirtildi.

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