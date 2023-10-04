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Dünya

Yunanistan'da sel felaketi: Ulaşılamayan köylere dronlu yardım

Yunanistan'da sel sebebiyle ulaşılamayan köylere dronla ilaç ve gıda yardımı yapıldı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Yunanistan'da sel felaketi: Ulaşılamayan köylere dronlu yardım
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Yunanistan'da eylülde iki kez yaşanan sel felaketi nedeniyle hala ulaşılamayan köylere insansız hava aracı (dron) ile ilaç ve gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, selin en yoğun yaşandığı illerden biri olan Trikala yakınlarındaki Muzaki bölgesinde bazı köylere ulaşım hala sağlanamadı.

Dimos Belediyesi, Sivil Koruma Birimi ile işbirliği içerisinde, ulaşılamayan köylere dronla ihtiyaç duyulan ilaç ve gıdayı ulaştırdı.

Sel nedeniyle meydana gelen heyelanlar çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olmuştu.

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