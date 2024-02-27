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Dünya

Yunanistan'da taksiciler grevde! Şehir içi ulaşımda aksaklıkların yaşanması bekleniyor

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev başlattı. Başkent Atina'da taksiciler, 200'den fazla taksi konvoy yaparak, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

IHA27 Şubat 2024 Salı 18:57 - Güncelleme:
Yunanistan'da taksiciler grevde! Şehir içi ulaşımda aksaklıkların yaşanması bekleniyor
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Başkent Atina'da taksiciler, vergilerin azaltılması, otobüsler için ayrılan şeritlerden yolcu alınmasına izin verilmesi ve araç paylaşım uygulamalarının daha sıkı düzenlenmesi gibi taleplerde 48 saatlik grev başlattı. Başkentte, 200'den fazla taksi konvoy yaparak, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM DURACAK

Yunanistan'da yarın ise Toplu Taşıma Federasyonu tarafından desteklenen ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik grev kararı alındı. Grev nedeniyle ülke genelinde şehir içi otobüs, metro, hızlı tren ve tramvay seferlerinin aksaması beklenirken, şehir içi ulaşımın tamamen duracağı tahmin ediliyor.

UÇUŞLARDA AKSAMA BEKLENİYOR

Hava trafik kontrolörlerinin de 24 saatlik greve katılması beklenirken, Yunanistan'daki havaalanlarından yapılacak uçuşlarda büyük aksamalar yaşanması bekleniyor.

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