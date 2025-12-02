İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

Yunanistan'da taksiciler kontak kapattı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 48 saatlik greve giden taksiciler, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

2 Aralık 2025 Salı 17:01
Yunanistan'da taksiciler kontak kapattı
Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler grev kararı aldı.

Yerel saatle 06.00'da başlayan grev nedeniyle perşembe yerel saatle 06.00'ya kadar bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamalara yasal düzenleme getirilmesi gibi taleplerini iletmek için Atina'nın merkezinden araçlarıyla konvoy halinde Ulaştırma Bakanlığı binasına gitti.

Burada eylem yapan taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarını çözmesini istedi.

