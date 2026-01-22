İSTANBUL 11°C / 8°C
22 Ocak 2026 Perşembe
  • Yunanistan'da tehlike çanları çalıyor! Türkiye sınırı için özel önlem aldılar
Dünya

Yunanistan'da tehlike çanları çalıyor! Türkiye sınırı için özel önlem aldılar

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırındaki Meriç ilinde nüfus kaybı yaşayan bölgeleri canlandırmak amacıyla, bu bölgelere kalıcı olarak taşınanlara 10 bin avroya kadar maddi destek sağlanacağını açıkladı.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 18:35 - Güncelleme:
Yunanistan'da tehlike çanları çalıyor! Türkiye sınırı için özel önlem aldılar
Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Mihailidu, Meriç ilinde nüfus kaybı yaşayan bölgeleri canlandırmak amacıyla destek programı hazırladıklarını belirtti.

Mihailidu, düzenlemenin amacının, uzun süredir devam eden nüfus azalmasını ve yaşlanmayı durdurmak, kırsal bölgelerdeki sosyal çöküşü önlemek ve sınır bölgelerinde yaşamayı seçen aileleri teşvik etmek olduğunu söyledi.

Programa göre Dimetoka ve Kumçiftliği belediyeleri başta olmak üzere Rodop ilindeki bazı yerleşimler destek kapsamına alındı.

Programdan yararlanmak isteyenlerin, söz konusu bölgelere kalıcı ikamet amacıyla taşınmaları ve resmi olarak bu adreslerde ikamet etmeleri gerekiyor.

Mevsimlik çalışanlar ve geçici yerleşimler, uygulama kapsamı dışında tutulacak.

ÇEŞİTLİ UYUM HİZMETLERİ SUNULACAK

Maddi desteğin yanı sıra, yerel yönetimler, yeni yerleşenlere yönelik sosyal destek, okulda yemek ve çeşitli uyum hizmetleri de sunacak.

Yetkililer, uygulamanın, ilerleyen dönemde nüfus kaybı yaşayan diğer kırsal bölgeler için de yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Yunanistan'da son yıllarda özellikle kırsal kesimde hızlanan göç, birçok köyde ticari faaliyetlerin azalmasına ve sosyal hayatın zayıflamasına yol açarken, hükümet yeni teşvik programıyla bu süreci tersine çevirmeyi hedefliyor.

