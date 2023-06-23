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Dünya

Yunanistan'da ''Türk Komandosu'' paniği! ''Türkiye, Balkanlar'a nasıl yayılıyor?''

Sırbistan ile yaşanan gerilim nedeniyle Kosova'ya göreve giden Türk askeri, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Ta Nea gazetesi “Türkiye: Kosova-Sırbistan çatışması yoluyla Balkanlar'a nasıl yayılıyor?” başlığıyla çıktı.

23 Haziran 2023 Cuma 08:21 - Güncelleme:
Yunanistan'da ''Türk Komandosu'' paniği! ''Türkiye, Balkanlar'a nasıl yayılıyor?''
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Kosova ve Sırbistan arasında son haftalarda yaşanan gerginliğin ardından NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya göreve giden Mehmetçik, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Ta Nea gazetesi "Türkiye: Kosova-Sırbistan çatışması yoluyla Balkanlar'a nasıl yayılıyor?" başlığıyla çıktı. Haberde "Türkiye şimdiden kuzey Kosova'da yaklaşık 500 Türk Komando konuşlandırarak Balkan bölgesindeki konumunu güçlendirdi" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuzunu arttırmaya çalıştığı, Türk komandolarının Sırpların egemen olduğu kuzey bölgelerinde devriyeye başladığı belirtilen haberde "Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova'daki NATO misyonunun komutasını devralması bekleniyor" denildi.

- KOSOVA İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden olarak Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

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