Yunanistan'ın muhalefet kanadı Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisi'nin (PASOK) İmya krizinin konuşulduğu sırada Türkiye'nin gri alan ve Mavi Vatan idealine ilişkin açıklamaları Atina siyasetini yeniden karıştırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in New York'ta yaptığı açıklama, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Yeni Demokrasi Partisi'nin Meclis Sözcüsü Makarios Lazaridis, daha önce PASOK'u Türkiye'ye gri bölgelerden bahsetme zemini vermekle suçlamıştı. PASOK, Gerapetritis'in açıklamasının ardından Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e Lazaridis'i görevinden alması çağrısında bulundu.

Yeni Demokrasi Partisi'nin Meclis Sözcüsü Makarios Lazaridis

GERAPETRİTİS'TEN PROVOKATİF AÇIKLAMALAR

Yeni Demokrasi Partisi'nin Parlamento Sözcüsü Makarios Lazaridis, İmya'daki olaylar üzerine bugün yapılan parlamento tartışmasında PASOK'u Türkiye'ye gri bölgelerden bahsetme ve "Mavi Vatanlar" hakkında anlatılar oluşturma zemini vermekle suçladı. Bu konuya ilişkin New York'ta Yunan devlet televizyonu ERT'nin soruları cevaplayan Gerapetritis, Yunan Parlamentosu'ndaki tartışmaya seviye atlattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis

Türkiye'nin Mavi Vatan idealini hazmedemeyen Gerapetritis, "Türkiye'nin gri bölgeler kavramı tamamen asılsızdır. Uzun süredir savunduğumuz ulusal duruşumuz, uluslararası hukukun net bir tavrı olduğudur. Ulusal egemenlik konularını asla tartışmıyoruz. Hiçbir hükümet, hiçbir bakan bu temel pozisyondan asla sapmayacaktır." dedi.

"TÜRKİYE'YE HAK VERDİ" TARTIŞMASI

PASOK'un Türkiye hakkındaki tavrına tepki gösteren Gerapetritis, PASOK'un açıklamalarının Atina'nın egemenlik haklarının sorgulanmasına yol açtığını söyledi. Yunanistan'ın asla gri bölgeleri kabul etmediğini ifade eden Gerapetritis açıklamalarında, "PASOK'un İmya krizini ele alışı, Türkiye'ye bunları devreye sokma bahanesini verdi. Bütün bunlar Simitis'in PASOK'unun damgasını taşıyor." İfadelerine yer verdi.

İKİ PARTİ ARASINDA GERİLİM

Gerapetritis'in New York'tan yaptığı açıklamanın ardından PASOK, basın ofisi aracılığıyla yaptığı bir açıklamayla konuya tekrar değinerek Başbakan Kyriakos Mitsotakis'i Makarios Lazaridis'i Yeni Demokrasi'nin meclis sözcülüğü görevinden almaya çağırdı.

PASOK'tan yapılan açıklamada ise, "Sayın Makarios Lazaridis'in bugün Meclis'te yaptığı bölücü ve ulusal açıdan tehlikeli açıklamalar, yalnızca aşırı sağcı söylemi değil, Türkiye'nin Ege'deki kendi propagandasını ve iddialarını da yeniden üretmektedir. Dışişleri Bakanı'nın açıkça reddetmesinin ardından, Başbakan, Sayın Makarios Lazaridis'i partisinin Meclis sözcülüğü görevinden almakla yükümlüdür. Tabii ki kendisiyle aynı fikirde değilse." denildi.

SURİYE SORUSUNA CEVAP

Gazetecilerin Suriye konusundaki sorusunu da cevaplayan Gerapetritis, "Güvenlik Konseyi'nde Suriye meselesi hakkında konuşma fırsatım oldu. Yunanistan'ın Suriye meselesine özel bir ilgisi var. İmzalanan ateşkes anlaşmalarına kesinlikle uyulmalıdır. Herhangi bir şiddet olayı çok kapsamlı bir şekilde soruşturulmalı ve tam hesap sorulmalıdır. Suriye hükümeti, başta ulusal ve dini azınlıklar olmak üzere tüm Suriye vatandaşlarının insan haklarına tam saygı gösterilmesini sağlamalıdır." dedi.