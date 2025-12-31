İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9697
  • EURO
    50,5378
  • ALTIN
    5983.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da Türkiye hazırlığı: 2026 felaket bir yıl olacak
Dünya

Yunanistan'da Türkiye hazırlığı: 2026 felaket bir yıl olacak

Türkiye'nin enerji ve savunma sanayi alanında attığı adımları yakından takip eden Yunanistan'da 2026'nın oldukça zor geçeceği ifade edildi. Yunan basını, Ankara'nın birçok cephede daha geniş çaplı bir seferberlik aşamasına geçmesiyle birlikte, 2026'da Yunan-Türk ilişkilerinde gerilim yaşanabileceğini ve bu durumun Yunanistan için felaket olabileceğini yazdı. Haberde Türkiye'nin enerji çalışmalarına vurgu yapılırken, savunma sanayi alanında ise Yunanistan'ın başını ağrıtacak gelişmelerin süreceği dile getirildi.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Yunanistan'da Türkiye hazırlığı: 2026 felaket bir yıl olacak
ABONE OL

Yunan medyasında yer alan bir haberde Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine yer verildi. Haberde, Ankara'nın birçok cephede daha geniş çaplı bir seferberlik aşamasına geçmesiyle birlikte, 2026'da Yunan-Türk ilişkilerinde gerilimin artabileceği ifade edildi.

Haberde, Libya ve Suriye'deki gelişmelere vurgu yapılarak, iki ülkenin Atina ve Ankara'nın ilişkilerinde stratejik konumda olduğu, bu ülkelerde ise Türkiye'nin etkisinin oldukça yüksek olduğu dile getirildi.

TÜRK EKONOMİSİNE VURGU YAPTILAR

Türkiye'nin, Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin yaralarını hızla sardığı ve bu durumun ekonomide önemli bir sıçramaya neden olacağı ifade edildi.

2026 yılına Atina'nın iyi hazırlanması gerektiği vurgulanılan haberde, İsrail ile Yunanistan arasındaki derinleşen işbirliği karşısında Ankara'nın cevabına hazırlık yapılması gerektiği belirtildi.

SURİYE, LİBYA, SOMALİ...

Suriye'nin, İsrail-Türkiye rekabetinin başlıca arenası olduğu aktarılan haberde, Ankara'nın Libya'nın yanı sıra Somali gibi hassas bölgelerde askeri ve deniz üslerinin Yunanistan ve İsrail için tehlike arz ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayi ve enerji alanında 2026 yılında hamlelerini artıracağı ifade edilan haberde, Ankara'nın yeni cepheler açacağı ve Yunanistan'ın buna ayak uydurması gerektiği ifade edildi.

Yunanistan'ın ayrıca, Türkiye'nin deniz ve hava gücüne dikkat etmesi gerektiği bu alanda Ankara'nın savunma sanayisine büyük yatırımlar yapmaya devam ettiği açıklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.