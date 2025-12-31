Yunan medyasında yer alan bir haberde Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine yer verildi. Haberde, Ankara'nın birçok cephede daha geniş çaplı bir seferberlik aşamasına geçmesiyle birlikte, 2026'da Yunan-Türk ilişkilerinde gerilimin artabileceği ifade edildi.

Haberde, Libya ve Suriye'deki gelişmelere vurgu yapılarak, iki ülkenin Atina ve Ankara'nın ilişkilerinde stratejik konumda olduğu, bu ülkelerde ise Türkiye'nin etkisinin oldukça yüksek olduğu dile getirildi.

Türkiye'nin, Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin yaralarını hızla sardığı ve bu durumun ekonomide önemli bir sıçramaya neden olacağı ifade edildi.

2026 yılına Atina'nın iyi hazırlanması gerektiği vurgulanılan haberde, İsrail ile Yunanistan arasındaki derinleşen işbirliği karşısında Ankara'nın cevabına hazırlık yapılması gerektiği belirtildi.

Suriye'nin, İsrail-Türkiye rekabetinin başlıca arenası olduğu aktarılan haberde, Ankara'nın Libya'nın yanı sıra Somali gibi hassas bölgelerde askeri ve deniz üslerinin Yunanistan ve İsrail için tehlike arz ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayi ve enerji alanında 2026 yılında hamlelerini artıracağı ifade edilan haberde, Ankara'nın yeni cepheler açacağı ve Yunanistan'ın buna ayak uydurması gerektiği ifade edildi.

Yunanistan'ın ayrıca, Türkiye'nin deniz ve hava gücüne dikkat etmesi gerektiği bu alanda Ankara'nın savunma sanayisine büyük yatırımlar yapmaya devam ettiği açıklandı.