Yunanistan'da Türkiye korkusu: Avrupa rotasını Ankara'ya çevirdi

Yunan basını, Türkiye'nin son dönemde artan jeopolitik etkisini dikkat çekici bir analizle ele aldı. Yunanistan merkezli Europost gazetesi, "Türkiye nasıl güç merkezi haline geliyor? Avrupa umutsuzca Ankara'ya yönelirken Yunanistan'ın karşı karşıya kaldığı acımasız gerçek" başlıklı haberinde, bölgesel dengelerdeki değişime odaklandı.

KÜRESEL DENGE DEĞİŞİYOR, TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Haberde, uluslararası sistemin yeniden şekillendiği ve eski dengelerin hızla sarsıldığı bir dönemden geçildiği vurgulandı. Bu süreçte Türkiye'nin, özellikle Avrupa güvenliği açısından esnek ve stratejik bir aktör olarak öne çıktığı ifade edildi.

AVRUPA İÇİN YENİ ROTA: ANKARA

Analizde, ABD'de Donald Trump döneminde Avrupa'ya yönelik politikaların oluşturduğu belirsizlik nedeniyle kıtada bir "etki boşluğu" oluştuğuna dikkat çekildi. Bu durumun Avrupa ülkelerini yeni ortak arayışına ittiği belirtilirken, Ankara'nın bu noktada kilit bir seçenek haline geldiği kaydedildi. Europost, Avrupa'nın giderek daha fazla Türkiye ile iş birliğine yöneldiğini yazdı.

TÜRKİYE 'KÖPRÜ' ROLÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve aktif diplomasisinin altı çizilen haberde, Ankara'nın farklı cephelerde gelişmeleri etkileyebildiği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin, çatışan taraflar arasında "köprü" rolü üstlenebilmesinin önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARABULUCULUK HAMLELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerine de değinilen analizde, Türkiye'nin hem Batı ile hem de Rusya ve İran gibi aktörlerle iletişim kanallarını açık tutabildiği vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Türkiye'yi dengeleyici bir unsur olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.

SAVUNMA SANAYİİNDE YÜKSELİŞ

Haberde, özellikle insansız hava araçları alanındaki ilerlemenin Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdiği belirtildi. Bayraktar TB2 gibi sistemlerin etkinliği ve maliyet avantajı sayesinde birçok ülke için cazip hale geldiği ifade edildi. Avrupa Birliği'nin gündemindeki "İHA duvarı" önerisinin de Türkiye'nin teknolojik önemini artırdığına dikkat çekildi.

AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle savunma alanındaki iş birliklerini artırdığı, İngiltere ile yapılan Eurofighter anlaşmasının da bu sürecin bir parçası olduğu aktarıldı. Enerji ve güvenlik başlıklarında Ankara'nın rolünün Avrupa için giderek daha kritik hale geldiği vurgulandı.

ATİNA İÇİN ZORLU SÜREÇ

Haberde, tüm bu gelişmelerin Yunanistan açısından yeni zorluklar doğurduğu ifade edildi. Türkiye'nin artan askeri ve diplomatik gücünün, Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu sınırlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

YENİ GÜVENLİK MİMARİSİNDE TÜRKİYE FAKTÖRÜ

Europost'a göre Avrupa, ABD'nin bölgeden kısmen uzaklaşma ihtimaline karşı savunmada daha bağımsız bir yapı arayışına girerken, Türkiye bu yeni güvenlik mimarisinde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin Ankara ile ilişkilerini güçlendirmesinin dengeleri değiştirebileceği ifade edildi.