Yunanistan'da Türkiye korkusu! Eskisi gibi değiller

Milliyet 14 Ekim 2021 Perşembe 15:17 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:17

Yunanistan'ın, Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasının ardından ABD ile Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için yapacağı yeni protokolde sona gelindi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gazeteye yaptığı açıklamada Washington'un, ülkesinin toprak bütünlüğünün garantisi olduğunu öne sürerken, Yunanistan'daki Amerikan stratejik ve askeri varlığını artırdığını savundu.

Milliyet'in haberine göre, Atina'nın, son iki yılda imzaladığı anlaşmalarla ülkeyi yabancı bir tehdide karşı güçlendirdiğini söyleyen Dendias, "ABD Yunanistan'ın stratejik konumunu biliyor ve Türkiye ile ilgili şüphelerinin olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

Yunan basınında anlaşma Türkiye'ye karşı kazanılmış bir zafer olarak gösterilirken, Dendias'ın "Türkiye, Ege adalarına bitişik Akdeniz'in en büyük çıkarma gemisi filosuna sahip ve Türkiye ile savaş tehdidi devam ediyor" ifadeleri de dikkat çekti.

Bugün imzalanması beklenen anlaşma öncesinde ise, Yunan medyası ülkede artan başka bir başka paniğin altını çizdi. "Türk Hava Kuvvetleri'nin (TuAFA) modernizasyonu, Türkiye'nin yerli ve yeni havacılık endüstrisi tarafından destekleniyor." ifadelerine yer verilen haber, şöyle devam etti:

TÜRK ÜRETİCİLER ARTIK ORDUNUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi büyük savunma geliştirme müteahhitleri artık ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamakta ve iç pazarı finanse etmek için, ürünlerini ihraç etme niyetinde.

Uluslararası Silah Antlaşması'nın (ITAR) sınırlamaları nedeniyle müttefik ülkelere satış yapmak giderek zorlaşıyor. Örneğin Pakistan, Mayıs 2018'de 30 TAI T129 saldırı ve keşif helikopteri (ATAK) için 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Bununla birlikte helikoptere güç veren Honeywell / Rolls Royce LHTEC 800 motoru, ITAR kanunu kapsamında yaptırıma uğradı. Buna karşın çözüm olarak bir Tusas Engine Industries (TEI) TS1400 elektrik motoru duyuruldu.

YENİ NESİL TÜRK AVCI UÇAĞI GELİYOR

F-35'in iptali, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16C/D'ler ve F-4E Phantom'larının ömrünü 2030 yılına kadar uzatacağı anlamına geliyor. O dönemde Türkiye'nin yeni nesil yerli üretim avcı uçağı, Türk Avcı Uçağı-X (TF -X) veya diğer adıyla MMU, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak.

TF-X'in eksiksiz bir modeli Haziran 2019'da Paris'teki Airshow'da tanıtıldı.Bir ay önce İstanbul'daki Türk savunma fuarı IDEF 2019'da, Türk Havacılık ve Uzay Araştırmaları başkan yardımcısı, araştırmayı yürütmek için görevlendirildiğini ve güretim aşamasına en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ağustos 2020'de TAI CEO'su Temel Kotil, TF-X'in 18 Mart 2023'te piyasaya sürüleceğini söyledi (Türkiye'nin 100. yılını kutlamasına denk gelecek şekilde). Kotil, bazı testlerin iki yıl süreceğini ve yedi prototip olacağını da sözlerine ekledi.

TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yerli ve milli ürünlerin üretimi konusunda çalışmalarına ve yatırımlarına hız verdi. Şubat 2022'de açılması planlanan ve "Demir Kuş" adı verilen entegre uçuş kontrol sistemi, Türkiye'de havacılık sektöründe bir ilk olacak.

Proje geliştirmeyi kolaylaştırmak için altyapı projelerinin gerçekleştirileceği Demir Kuş bölgesi, yeni avcıların kritik sistemlerinin kapsamlı test ve doğrulaması için güçlü bir altyapı sağlayacak.

'ÇATIŞMA ARTIK GERÇEK BİR OLASILIK'

Türkiye'yi provoke etmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunanistan'da basın, artık iki ülke arasındaki çatışmanın gerçek bir olasılık olduğunu belirtti. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Fransızlar ve ABD daha sonra müdahale edene kadar karada, havada ve denizde Türkiye'nin askeri hamleleriyle karşı karşıya kalacağız. NATO ise, Ege ve Akdeniz'de bir Yunan-Türk çatışması olasılığı için gerçekten korkunç bir ikilem yarattı.

"Böyle bir çatışmada NATO kendini çok zor bir durumda bulacaktır. Bu gerçeği kabul eden ittifak, yeni gerilimlerin tırmanmasını önlemek için başlangıçta bir mekanizma kurdu.

'ÇATIŞMA OLURSA NATO KARIŞMAYACAK'

Ancak bu mekanizma, iki ülkenin denizcilik farklılıklarını çözmelerine yardımcı olmadı ve NATO taraf tutmaktan kaçındı. Enstitüden bir uzman, "Ancak bu Yunan-Fransız savunma anlaşmasıyla Fransa, silahlı çatışma da dahil olmak üzere Yunanistan'ın tarafını tutmaya kararlı" dedi.

Habere göre, ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanabilecek bir çatışma, hiç de uzak bir ihtimal değil. Özellikle NATO bu kadar zor durumdayken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışma gerçekten de mümkün ve böyle bir şey olduğunda, NATO'nun bunu durdurmak için sahada en ufak bir şey yapmayacağı neredeyse kesin.

Türk Tuğgeneral Nejat Eslen, NATO'nun artık sadece Yunanistan gibi ülkelere hizmet ettiğini vurguladı. Bugün Rusya'ya karşı yeni cephe olan Polonya, Romanya, Bulgaristan'ın da NATO nezdinde öneminin arttığına dikkat çekti.

'NATO, ABD'YE HİZMET EDİYOR

Eslen, "Dolayısıyla bugün NATO'nun çekirdeğinin ABD, Birleşik Krallık, Baltık ülkeleri, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan oluştuğu söylenebilir" diye konuştu. Aslında ittifak, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu ve öncelikle ABD'nin güvenlik çıkarlarına hizmet eden yeni dünya düzeninin kurumlarından biridir." diye konuştu.

"NATO, Ankara'nın Kıbrıs, Suriye ve Libya'daki hamlelerine izin verdi, şimdi de aynısını Kıbrıs'ta yapıyor" denilen haberde, Yunan silahlı kuvvetlerinin olası bir savaşa hazır olduğu iddia edildi.

Müttefiklerini Ege Denizi'ne davet edip Sakız'dan Meis'e kadar Türkiye kıyısındaki adalarda ateşle oynayan Yunanistan'da medya, 'Kıyamet' başlıkları atıyor. Yunanistan'ın Rafale jetleri ve Belharra savaş uçakları satın aldığı Fransa ile yaptığı savunma anlaşması bugün parlamentoda milletvekilleri tarafından oylanıyor. Anlaşmayı parlamento kürsüsünde savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, paktın üçüncü bir ülkeden gelebilecek bir saldırıya karşı ortak savunmayı da öngördüğünü açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ İMA ETTİ

Yunan milletvekillerine seslenen Miçotakis, "Üçüncü bir tarafın iki devletten birine saldırması halinde askeri yardım olacağı ilk kez net bir şekilde ifade edilmiştir" ifadesini kullandı. Türkiye'yi ima eden Yunan Başbakan, "Akdeniz'de kimin kimi 'savaş nedeni-casus belli' ile tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan analistler, Paris ile Atina yönetimleri arasındaki anlaşmanın Türkiye'ye güçlü ve açık bir mesaj verdiğini ileri sürüyor. Provokatif haberleriyle bilinen New Post yayın organı, Türkiye'nin ABD'den savaş uçağı talep ettiğini, Rusya'nın da muhtemel aday olduğunu yazdı.

New Post, Rafale jetleri alan, F-16'larını modernize eden ve son olarak Belharra'ya imza atan Yunanistan karşısında arayı kapatmak için Türkiye'nin 'doğu çarşısı' kurduğunu iddia etti. Yayın organı ayrıca, Ege Denizi'nin ortasına konuşlandırılacak İsrail füze sistemi Spike NLOS füze sisteminin Ankara'nın kabusu olacağını da ileri sürdü.

To Vima, üç Türk savaş gemisinin bölgede olduğunu ve hiçbir şeyin yaklaşmasına izin vermediğini yazdı. Gazete, buna karşılık Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği alanın üzerinde Fransız ve Yunan jetlerinin uçtuğunu iddia etti.

Eylül ayı sonunda Türk donanması tarafından Girit Adası açıklarından kovulan Nautical Geo, Kıbrıs'ta da Türk deniz sahasına girince aynı kaderi yaşamıştı. To Vima, Girit Adası ve Kıbrıs arasında Yunanistan, İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs'ın gemiler ve savaş uçaklarıyla tatbikat yaptığı alanı da gösteren bir harita yayımladı.

Kathimerini gazetesi ise, sahadaki restleşmeye rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde 63. randevunun Ankara'da gerçekleştiğini geniş bir haberle aktardı. Yunanistan'ın en etkili yayın organlarından Kathimerini, uzun yıllar yapılmayan ve 2021'in başında bir kez daha hayata geçirilen istikşafi görüşmelerin 'nafile' olduğu yorumunda bulundu.