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Dünya

Yunanistan'da Türkiye paniği: İsrail'den medet umdular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz.' açıklaması komşu Yunanistan'ı panikletti. Yunan basını, İsrail'in Türkiye'nin savunma menziline gireceği belirtirken, savunmadaki yerli ve milli hamlelere dikkat çekti.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 11:16 - Güncelleme:
Yunanistan'da Türkiye paniği: İsrail'den medet umdular!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı orta ve uzun menzilli füze açıklamaları komşuda büyük yankı uyandırdı. Yunanistan basını, Türkiye'nin attığı caydırıcı adımlar karşısında İsrail'den medet umdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin orta ve uzun menzilli füze stoklarını caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planları yaptığı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin savunmasına yönelik yaptığı açıklamalar komşu Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Kathimerini gazetesi, "Türkiye füze cephaneliğini genişletecek" başlığıyla bu gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran-İsrail savaşına dair değerlendirmelerine yer veren Kathimerini, Türkiye'nin gerginliği azaltmak için yaptığı diplomatik çalışmalara dikkat çekti.

İSRAİL'DEN MEDET UMDULAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını endişeyle duyuran GeoStratigika, "İsrail seyirci mi kalacak?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geniş bir savunma atılımı yaptığı belirtilen analizde, 800 km'ye kadar menzile sahip Tayfun füzesinin geliştirilmesi ve menzilin 1.000 km'ye kadar uzatılmasının planlandığı ifade edildi.

Yapılan geliştirmelerle İsrail'in Türkiye'nin savunma menziline gireceği belirtildi.

Komşu basını Türkiye'nin ayrıca İsrail'in "Demir Kubbe"sine eşdeğer olan "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini hazırladığını vurgularken, savunmadaki yerli ve milli hamlelere dikkat çekti.

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