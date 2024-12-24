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Dünya

Yunanistan'da vahim tablo! Yaklaşık iki kat arttı

Yunanistan'da yıl başından bu yana polise bildirilen aile içi şiddet vakalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat arttığı bildirildi.

AA24 Aralık 2024 Salı 16:18 - Güncelleme:
Yunanistan'da vahim tablo! Yaklaşık iki kat arttı
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Yunanistan Polis Teşkilatı Sözcüsü Konstantina Dimoglidu, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, aile içi şiddet vakalarını değerlendirdi.

Bu yıl polise yansıyan aile içi şiddet vakalarının önceki yıllara göre çok daha yüksek olduğunu belirten Dimoglidu, "Bu yıl, geçen yılın neredeyse iki katı aile içi şiddet şikayeti aldık." dedi.

Dimoglidu, "panik butonu" sayesinde vakaların daha kolay iletildiğini vurgulayarak, "Bize bu yıl başvuran kadınların bazıları aslında geçmiş yıllarda da şiddete uğramış olduklarını beyan etti. Bu da kadınların artık geçen yıllara oranla polise başvurabilecek gücü kendilerinde daha kolay bulabildiğini gösteriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kadın ve çocukları korumak adına geliştirilen 'panik butonu' gibi yeni uygulamalardır." diye konuştu.

Yunanistan'da aile içi şiddette polis çağrılabilmesi için cep telefonlarına yüklenen ve basıldığında direkt polisin gelmesini sağlayan "panik butonu" isimli bir uygulama bulunuyor.

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