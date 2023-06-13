İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,631
  • EURO
    25,5076
  • ALTIN
    1484.66
  • BIST100
    5441.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da yine Türkleri hedef aldılar: Oy vermezseniz yardımı keseriz
Dünya

Yunanistan'da yine Türkleri hedef aldılar: Oy vermezseniz yardımı keseriz

Yunanistan'da Miçotakis'in partisinden bazı isimler, art arda Batı Trakya'daki Türk azınlığı hedef alan sözlerle gündeme geldi. Son olarak partinin sözcüsü kendi adaylarına oy vermeyenlerin, Yunan vatandaşlık haklarına sahip olamayacaklarını öne sürdü.

TRT HABER13 Haziran 2023 Salı 15:14 - Güncelleme:
Yunanistan'da yine Türkleri hedef aldılar: Oy vermezseniz yardımı keseriz
ABONE OL

On yıllardır Türklerin baskıya maruz bırakıldığı Yunanistan'da seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Türkler yine ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördü.

Genel seçimin ardından hiçbir partinin hükümet kuramadığı Yunanistan, 25 Haziran'da yeniden sandığa gidiyor.

Rekabet kızıştıkça Türk Azınlığa yönelik baskı ve tehditkar açıklamalar artıyor.

21 Mayıs'taki seçimde Batı Trakya bölgesinden 4 Türk milletvekili seçildi, bu durum eski iktidar partisi Yeni Demokrasi'yi rahatsız etti.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNE BASKI

Önce partinin lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis Türk milletvekillerini hedef aldı. Ardından Miçotakis'in ablası ve eski Yunan Dışişleri Bakanlarından Dora Bakoyanni tehditler savurdu.

Batı Trakya'yı ziyareti sırasında, kendilerine oy verilmemesi durumunda bölge halkına yardımı keseceklerini söyledi.

TÜRK AZINLIĞA VATANDAŞLIK HAKLARI İLE TEHDİT

Son olarak Yeni Demokrasi Partisi'nin sözcüsü Akis Skertsos da tehdit savuranlara katıldı.

Bir televizyon programında yaptığı konuşmada, azınlığı, vatandaşlık hakları ile tehdit etti.

SYRİZA'dan aday olan Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek'e oy verenlerin Yunan vatandaşlık haklarına sahip olamayacaklarını öne sürdü.

Tehditlerin ardından Türk milletvekillerine listesinde yer veren SYRİZA lideri Aleksis Çipras, geçici Başbakan İoannis Sarmas ile görüştü. Söylemlerin ulusal tehlikelere yol açabileceğine işaret etti.

"DEMOKRASİYE VE HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIK YAPILIYOR"

Tehditkar ve ırkçı söylemlere Batı Trakya'daki Türk Dernekleri tepki gösterdi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu da tehditvari söylemlerin azınlıkları rencide ettiğine dikkati çekti. Bu tutumun değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.