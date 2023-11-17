Yunanistan'da zeytin hırsızları yakalandı

Yunan Polis Teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, Mora Yarımadası'ndaki Ahaya bölgesinde 3 Yunanistan vatandaşı zeytin çalmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Toplamda 10,5 ton zeytin çalındığı belirtilen açıklamada, hırsızların zeytinleri iki farklı zeytinyağı fabrikasına götürdükleri ve çıkan 1355 litre zeytinyağının litresini de 10,84 avrodan sattıkları ifade edildi.

Yunanistan'da yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltesi düşen zeytin ve elde edilen zeytinyağının fiyatı geçen yıla göre iki kat arttı.

Halkidiki bölgesinde faaliyet gösteren bir kooperatifin deposundan da 3 Ekim'de 37 ton zeytinyağı çalınmıştı.

Kooperatifin uğradığı zararın 370 bin avronun üzerinde olduğu belirlenmişti.

İtalya ve İspanya'da da üretimde düşüş yaşanması nedeniyle yurt dışından talebin arttığı zeytinyağının litresi, Yunanistan'daki marketlerde 11-15 avro aralığında satılıyor.