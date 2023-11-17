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Dünya

Yunanistan'da zeytin hırsızları yakalandı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Ahaya bölgesinde ağaçlardan 10 tondan fazla zeytin çalan hırsızların yakalandığı bildirildi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Yunanistan'da zeytin hırsızları yakalandı
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Yunan Polis Teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, Mora Yarımadası'ndaki Ahaya bölgesinde 3 Yunanistan vatandaşı zeytin çalmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Toplamda 10,5 ton zeytin çalındığı belirtilen açıklamada, hırsızların zeytinleri iki farklı zeytinyağı fabrikasına götürdükleri ve çıkan 1355 litre zeytinyağının litresini de 10,84 avrodan sattıkları ifade edildi.

Yunanistan'da yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltesi düşen zeytin ve elde edilen zeytinyağının fiyatı geçen yıla göre iki kat arttı.

Halkidiki bölgesinde faaliyet gösteren bir kooperatifin deposundan da 3 Ekim'de 37 ton zeytinyağı çalınmıştı.

Kooperatifin uğradığı zararın 370 bin avronun üzerinde olduğu belirlenmişti.

İtalya ve İspanya'da da üretimde düşüş yaşanması nedeniyle yurt dışından talebin arttığı zeytinyağının litresi, Yunanistan'daki marketlerde 11-15 avro aralığında satılıyor.

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