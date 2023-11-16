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Dünya

Yunanistan'daki bir gösteride arbede çıktı

Yunanistan'ın Viotia bölgesinde bir gencin polislerce öldürülmesi nedeniyle dün akşam Selanik kentinde düzenlenen gösteride polis ile eylemciler arasında çıkan olaylarda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Yunanistan'daki bir gösteride arbede çıktı
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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, göstericiler arasında bulunan, yüzleri maskeli yaklaşık 50 kişilik bir grup, polise taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı.

Polisin de biber gazıyla karşılık vermesinin ardından şiddetlenen olaylarda, 9 kişi gözaltına alındı.

12 Kasım Pazar gecesi, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü, yapılan takip sonucunda bir süre sonra sıkıştırılarak durdurulmuştu.

Polis kontrolünde, aracın sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle polis kurşunuyla vurulmuş, kaldırıldığı Thiva Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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