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Dünya

Yunanistan'daki öğrencilerden Filistin'e destek

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Politeknik Üniversitesinde öğrencilerin, dönemin cunta yönetimine karşı başlattığı direnişin 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 17 Kasım Anma Yürüyüşü'nde Filistin'e destek mesajı verildi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 23:36 - Güncelleme:
Yunanistan'daki öğrencilerden Filistin'e destek
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Her yıl olduğu gibi Politeknik Üniversitesinin önünden başlayan yürüyüşe katılanların çoğu ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına son vermesi için mesajların yazılı olduğu pankart ile dövizler taşırken, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

AA muhabirine konuşan Natasa Komprali, "Bugün diktatörlükten kurtuluşumuzu kutluyoruz. Bugün Filistin için de aynı şeyi talep ediyoruz. Filistin'de işgal bitsin. İnsanlar evlerinde evlatlarıyla barış içinde yaşasınlar. Çocuklar oynasın, okula gitsin." dedi.

Göstericilerden Yannis Vuçenas, Filistin'e sadece bugün değil yıllardır destek verdiklerini vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi:

"Biz Filistin mücadelesinin yanındayız zira (Filistin'in) 1967'deki topraklarına geri dönmesini istiyoruz. Filistin halkı kendi devletinde yaşamak için her hakka sahiptir. Buna hakkı vardır ve buna layıktır. Yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Geçmiş yıllarda olduğu gibi ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünde bitirilmesi planlanan yürüyüş, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle bu yıl İsrail'in Atina Büyükelçiliğine kadar devam etti.

- Her 17 Kasım'da Albaylar Cuntası'na karşı mücadeleyi sembolize eden anma yürüyüşü düzenleniyor

Yunanistan'da 1967'de Albaylar Cuntası yönetime el koyup demokratik hakları kısıtlarken çok sayıda siyasetçiyi cezaevine ve sürgüne göndermişti.

Bu baskılara karşı 14 Kasım 1973'te Atina Politeknik Üniversitesinde başlatılan eyleme cunta yönetimi 17 Kasım 1973'te müdahale etmiş, tanklarla üniversiteye girerek çok sayıda öğrencinin de ölümüne yol açmıştı.

Her yıl 17 Kasım'da bu mücadeleyi ve mücadelede hayatını kaybedenleri anma amacıyla Politeknik Üniversitesinden başlayarak ABD Büyükelçiliğine yürüyüş düzenleniyor.

  • Politeknik Direnişi
  • 50 Yıl
  • Filistin Desteği

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