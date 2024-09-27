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Dünya

Yunanistan'dan anti-drone hamlesi! Doğu Akdeniz'e dikkat çektiler

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin İnsansız Hava Araçlarını (İHA) tespit ederek gerektiğinde etkisiz hale getirecek yeni anti-dron sistemine ilişkin planlamasının birkaç gün içinde meclise sunulacağını bildirdi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 20:28 - Güncelleme:
Yunanistan'dan anti-drone hamlesi! Doğu Akdeniz'e dikkat çektiler
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Dendias, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik Aspides misyonunu katılacak Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait "Spetsai" isimli firkateyni Salamina Limanı'nda ziyaret etti.

DOĞU AKDENİZ VE KIZILDENİZ MESAJI

Burada konuşma yapan Dendias, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'deki durumun Aspides misyonunun sürdürülmesini zorunlu kıldığını ifade etti.

YAKINDA MECLİSE SUNULACAK

Dendias, Yunanistan'ın oluşturmak istediği, İHA'ları tespit ederek tehlike halinde etkisiz hale getirecek anti-dron sistemine ilişkin planını birkaç gün içinde meclise sunacağını söyledi.

"UFKUMUZ BALKANLARDIR, DOĞU AKDENİZ'DİR"

Savunma gücünün ülke için bir seçenek değil, ulusal var oluş için bir şart olduğunu savunan Dendias, "Yürüttüğümüz politikanın ufku sadece Türk-Yunan anlaşmazlığı olamaz. Ufkumuz Balkanlardır, Doğu Akdeniz'dir." diye konuştu.

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