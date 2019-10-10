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Yunanistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili küstah açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, 'Büyük bir hata.' dedi.

  • star.com.tr
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Türk Silahlı Kuvvetleri dün yerel saatle 16.00'da, Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik geniş kapsamlı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Türkiye harekatla, sınırımızın terörden arındırılması ve oluşturulacak güvenli bölgeye Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesini hedefliyor.
 
Konuya ilişkin Yunanistan devlet yayın organı ERT1'e açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin harekatını 'işgal' olarak tanımlarken, Türkiye'nin büyük bir hata yaptığını söyledi.
 
Türkiye'nin BM Şartı, BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkını kullandığını gözardı eden Dendias, Türkiye'nin girişiminin yasadışı olduğunu belirtti.
 
ÇİPRAS'TAN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
 
Sosyal medya hesabından hareketa ilişkin açıklama yapan SYRIZA lideri Aleksis Çipras da, Twitter’da yaptığı açıklamada, harekata karşı çıkarken operasyonun göç dalgasını artıracağını ileri sürdü.
 
Ancak Fırat Kalkanı Ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen 300 bin Suriye'li, Çipras'ın bu iddiasının tamamen provokatif olduğunu gözler önüne seriyor.
 
Çipras'ın mülteci açıklaması akıllara, başbakanlığı döneminde mültecilere yönelik insan hak ve onurunu ayaklar altına alan uygulamaları getirdi.
 
HAREKAT ÖNCESİ 'YPG'YE DESTEK VERELİM' ÇIKIŞI
 
Yunanistan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos, Fransa’nın YPG/PKK ile operasyona dahil olarak Türkiye’nin karşısına çıkması durumunda, Atina’nın da aynısını yapacağını savundu.
 
Harekatı Uluslararası hukuka tamamen aykırı bir gelişme, bir işgal” olarak niteleyen Syrigos, Türkiye’nin operasyon ihtimaline (yayın sabah saatlerinde olduğu için operasyon henüz başlamamıştı) en çok karşı olan ülkelerden birinin Fransa olduğunun altını çizdi.
 
Çipras aynı zamanda Yunan hükümetini de harekata karşı çıkmamakla suçladı.
 
 
Öte yandan Yunan medyası kullandığı dille Türkiye'nin terörle mücadelesine kin kustu.

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